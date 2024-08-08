Після понад двох років російської військової агресії Україна здійснила рішучий наступ на територію Росії. У вівторок вранці близько 300 українських військовослужбовців перетнули кордон у Курській області, здійснивши успішні атаки на прикордонні патрулі в населених пунктах Миколаєво-Дар'їно та Олешня. У результаті цих дій українські сили швидко окупували 350 квадратних кілометрів російської території та взяли в полон десятки російських солдатів.

Про це пише The Telegraph.

Наступальні операції України в Курській області набирають обертів. За останніми повідомленнями, вночі українські військові взяли під контроль місто Суджа, вийшли на околиці Коренево та просунулися на північ до Малої Локні. Варто зазначити, що протягом менше ніж 48 годин українським силам вдалося захопити більше території, ніж за весь літній контрнаступ 2023 року.

Генеральний штаб України не надає офіційних коментарів щодо операції в Курській області, дотримуючись режиму оперативної секретності.

Видання зазначає, очевидно, що цей наступ переслідує три основні стратегічні цілі.

По-перше, українські війська прагнуть відвернути увагу російських сил від наступальних операцій у Донецькій області. За останній тиждень російські війська захопили кілька сіл у цьому регіоні, зокрема Прогрес, Євгенівку та Нью-Йорк. Це є частиною російської стратегії посилення контролю над ключовими логістичними центрами. Наступ України в Курській області ускладнює реалізацію цих планів. Хоча Україна заперечує заяву про захоплення Нью-Йорка Росією.

По-друге, Україна прагне посіяти розбрат всередині Росії. З початку 2023 року проукраїнські російські партизани неодноразово проводили рейди на територію РФ, зокрема в Білгородській області. Нинішній наступ на Курську область продовжує ці спроби, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Росії.

По-третє, цей наступ може стати частиною майбутніх переговорів щодо обміну територіями. Подоляк заявив, що наступ на Курську область зміцнить майбутню переговорну позицію. Наступ показав, що прорватися на російську територію легше, ніж знищити російські укріплення на сході України.

Попри початковий успіх, аналітики прогнозують, що тривалість цього наступу буде обмеженою. Західні партнери та внутрішні фактори можуть змусити Київ переглянути свої плани. Зокрема, захоплення газового хабу в Суджі викликало підвищення цін на газ у Європі, що може створити додатковий тиск на українську владу. Крім того, можливі російські удари по сусідніх із Курською областей, таких як Сумська, вже змусили евакуювати близько 6 тисяч осіб.

Незважаючи на це, наступ України на Курську область свідчить про серйозні проблеми в російській обороні. Відсутність ефективної реакції з боку РФ, окрім традиційних погроз, підкреслює вразливість російських позицій на фоні продовження бойових дій.