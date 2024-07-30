Міський голова Дніпра Борис Філатов розкритикував останню хвилю перейменувань вулиць у місті, яку затвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За його словами, міська рада спробує це зупинити.

Про це йдеться у дописі Філатова.

Філатов заявив, що ані він, ані депутатський корпус Дніпра не причетні до останнього перейменування. Він зазначив, що як історик за першою освітою «має запитання щодо доцільності» перейменувань.

Зокрема, міський голова не розуміє доцільності перейменування вулиці на честь 152 стрілецької дивізії, яка під час Другої світової звільняла Дніпро від нацистів. Тепер вона називається на честь учасника російсько-української війни Дениса Котенка «Шкіпера» — дніпрянина, який загинув у боях за Київ.

У коментарях Філатов пояснив, що знав Котенка. За його словами, це був «реально правильний хлопчина, порядний, не нахабний, сміливий», але міський голова вважає, що на його честь треба було назвати іншу вулицю, щоб нібито уникнути скандалу.

«Я не розумію процедури, коли такі зміни робляться за три дні. Без будь-якого погодження з людьми», — додав Філатов.

За словами Філатова, зараз міськрада Дніпра «обирає законні процедури», щоб «зупинити це божевілля».

Напередодні керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перейменування 292 об’єктів в області: вулиць, провулків, проспектів, мостів, бульварів і парків. Найбільше — у Дніпрі та Кривому Розі. Це відбулося за рішенням Дніпропетровської ОВА.