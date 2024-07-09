Мер Дніпра Борис Філатов висловився з приводу того, що Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. Він пригадав спортсменці фотографію з росіянкою у 2021 році та гнівно відповідав у коментарях тим, хто не погоджується з його негативною оцінкою Магучіх.

Борис Філатов у своєму дописі на сторінці у Facebook нагадав про те, як він заступився за спортсменку, яка 2021 року зробила фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

“Із розчуленням спостерігаю, як десятки тисяч співвітчизників із поросячим вереском радіють рекорду Ярослави Магучіх. Серед них, як мінімум, половина тих, хто ще три роки тому жорстко хейтив Магучіх за фотографію з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Тоді, напевно, я був єдиним, хто публічно підтримав «дівчинку нашу». У відповідь «дівчинка наша» буквально за кілька років зраджувала, брехала і відверто маніпулювала в інтерв’ю. Радійте. Але не забувайте, що якщо ти високо стрибаєш — це ще не означає, що ти — порядна людина, а не антилопа. Доведено Сергієм Бубкою”, — написав Філатов.

Після ігор у 2021 році Ярославі добряче дісталося в інфопросторі за фото з росіянкою. Однак Магучіх вибачилась перед українцями. Також у дописі йдеться і про Сергія Бубку, який після початку повномасштабного вторгнення втік з України та мовчить про російсько-українську війну.

Борис Філатов також агресивно відповів на коментар з приводу підтримки спортсменки та критики на свій рахунок.

“Якщо замінити Філатова, то різниці не побачимо, а Магучіх замінити немає ким у всьому світі. Досить заздрити, ви й на табуретку не застрибнете”, – написав користувач мережі Facebook. “Безсумнівно, Ви праві. На табуретку стрибати потрібно тобі, а не мені. А ще, якби я не був мером, то міг пере*бати тебе так, що ти б ссиканув у праву штанину. […] Напиши телефон, щоб я не шукав довго”, – відповів мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд. Українська спортсменка подолала планку в 2 метри 10 сантиметрів, чим перевершила попередній рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадинової (2,09 метри).