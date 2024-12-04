Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Очільник ОВА нагадав, що місто Дніпрорудне було захоплено росіянами наприкінці лютого 2022 року, і незабаром після цього міський голова Євгеній Матвєєв потрапив у полон. Він провів у руках окупантів два роки і вісім місяців, де його катували. Під час останнього обміну його тіло було повернуте в Україну.
“Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, аби висловити весь біль від втрати”, – йдеться в дописі Федорова.
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