Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Очільник ОВА нагадав, що місто Дніпрорудне було захоплено росіянами наприкінці лютого 2022 року, і незабаром після цього міський голова Євгеній Матвєєв потрапив у полон. Він провів у руках окупантів два роки і вісім місяців, де його катували. Під час останнього обміну його тіло було повернуте в Україну.