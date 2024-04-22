Про це Ченчер написав на своїй сторінці в Х.

За його словами він з Кличком обговорить підтримку української столиці в рамках “Пакту про солідарність та майбутнє”. Він додав, що своїм візитом хоче висловити підтримку та солідарність з Україною.

“Привіт, Київ! Сьогодні я розмовляю в українській столиці з Віталієм Кличком про підтримку у рамках нашого “Пакту про солідарність та майбутнє”. Мені хотілося б познайомитися з Києвом, висловити нашу солідарність і обговорити співпрацю наших міст”, – повідомив Ченчер.

Також він зазначив, що народ України “мужньо, наполегливо та з величезною” силою чинить спротив російській агресії. За словами Ченчера, підтримка України має продовжуватися доти, доки війна не закінчиться і не почнеться відновлення.