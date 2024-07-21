Мер Києва Віталій Кличко вважає, що наступні кілька місяців будуть дуже важкими для Володимира Зеленського, оскільки йому доведеться ухвалювати рішення про територіальні компроміси.

Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

На думку Кличка, президент України може вдатися до референдуму, щоб запитати в людей думки щодо територіальних поступок росіянам.

“Найближчі місяці будуть дуже складними для Володимира Зеленського. Чи доведеться йому продовжувати війну з новими смертями й руйнуваннями, чи розглянути можливість територіального компромісу з Путіним? І якщо так, то який тиск буде з боку Америки в разі перемоги Трампа? І як пояснити країні, що треба відмовитися від шматків нашої території, які коштували життя тисячам наших героїв, що воюють?” – сказав Кличко.

Також Кличко розкритикував Зеленського через надмірну, за його словами, концентрацію влади та нагадав, що Україна – це демократична республіка.

“Зеленський сконцентрував занадто багато влади у своєму офісі. З цього випливає, що парламент втратив будь-яку відповідну роль. Ми ніколи не повинні забувати, що наша демократична республіка, пов’язана з традиціями європейських урядів. Ми боремося, щоб захиститися від російської диктатури, ми хочемо залишатися абсолютно відмінними від режиму Путіна. Пів року тому я сказав німецькій пресі, що відчуваю запах авторитаризму в нашому домі”, – зауважив Кличко.