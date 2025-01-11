Міська влада Києва вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

“Раніше Київ звертався до НАН (Національної академії наук), якій належить ботсад, передати його в управління міста. Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані. І місто хотіло впорядкувати її”, – написав він.

Однак, за його словами, НАН відмовився від пропозиції й згодом передав ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику попри те, що будівництво в природно-заповідному фонді заборонене законом.

“Київ, який за останніх 10 років створив кілька сотень нових зелених зон – парків та скверів, та оновив багато старих, готовий взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити перлину столиці”, – зазначив Кличко.

Нагадаємо, днями Держаудитслужба повідомила, що під час аудиту були виявлені порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка.

Як вказує орган, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка ботсаду стала предметом інвестиційної угоди. Вона передбачає зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.