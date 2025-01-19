Мер Лондона Садік Хан вважає, що повернення президента США Дональда Трампа в Білий дім знаменує собою “небезпечний момент” для західної цивілізації.

Про це пише The Telegraph.

Напередодні інавгурації Дональда Трампа мер Лондона, який є відвертим критиком Трампа, заявив, що прогресивні люди Заходу зіткнулися з “викликом, що визначає століття”, оскільки “крайні праві на марші”.

“Використовуючи економічні проблеми та підвищену недовіру до політичних і медіаінституцій, ці реакційні популісти змогли залучити нових прихильників”, — сказав він.

У цьому контексті він звернув увагу на те, що у Німеччині ультраправа партія AfD перебуває на шляху до прориву на федеральних виборах, що відбудуться у лютому, у той час, як у США до влади повернувся Дональд Трамп.

“Це дуже тривожні часи, особливо якщо ви є членом меншини. Оскільки історики та коментатори все частіше знаходять відгомін 1920-х і 30-х років у сьогоденні, ми не можемо дозволити закривати на це очі”, — зауважив Хан.

В парламенті країни швидко дистанціювався від коментарів Садіка Хана щодо обраного президента США Трампа, наполягаючи на тому, що Велика Британія з нетерпінням чекає співпраці з новообраним президентом.