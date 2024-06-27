Про це повідомила керівниця комунікацій ВАКС Олеся Чемерис у коментарі “Українській Правді”.
“Сьогодні за мера Мукачева внесено заставу. Застава внесена у повному розмірі, визначеному напередодні відповідною ухвалою слідчого судді ВАКС”, — сказала вона.
Речниця ВАКС не уточнила, хто саме вніс заставу.
Нагадаємо, напередодні ВАКС обрав меру Мукачева запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
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