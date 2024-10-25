Міського голову Одеси Геннадія Труханова, у якого нещодавно виявили російське громадянство, нагородили відзнакою Національної гвардії України "За вірність українському народу".

Це сталося на позачерговій сесії Одеської міськради.

Нагороду меру вручив заступник командира бригади Національної гвардії “Спартан” Андрій Косяченко. Офіцер зазначив, що Одеса надає неоціненну підтримку та фінансову допомогу підрозділу.

“Завдяки вашій щедрості ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення і надати необхідні ресурси для виконання службових обов’язків”, — наголосив Косяченко.

Крім того, військовий подарував Труханову пам’ятний сувенір – тубус від снаряду артилерійської установки “Богдана”.