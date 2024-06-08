В Росії було скоєно замах на мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який здав місто російським військам.

Про це повідомляє ГУР.

7 червня 2024 року в місті Старий Оскол, Росія, було здійснено замах на Геннадія Мацегору – зрадника України, який обіймав посаду міського голови Куп’янська, Харківської області, від партії ОПЗЖ. Мацегора добровільно співпрацював з російськими загарбниками.

Зокрема, у червні 2022 року він підписав протокол про створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це заявив. Після звільнення Куп’янська він втік з росіянами до Бєлгородської області, де московські господарі забезпечили йому посилений захист. Однак, ця охорона не впоралась зі своєю задачею та не змогла вберегти Мацегору від замаху.

“Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний”, – повідомляє ГУР.

27 лютого мер Куп’янська Геннадій Мацегора заявив, що погодився пропустити російські війська до міста, “щоб уникнути людських жертв та руйнувань”. За це він отримав звання зрадника України.