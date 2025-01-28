Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення міського голови Ірпеня Олександра Маркушина від посади терміном на два місяці. Справа стосується його виїзду за кордон у 2022 році.

Сам Маркушин назвав це рішення «репресією місцевого самоврядування» та заявив про намір подати апеляцію.

Суддя Світлана Гречана, яка ухвалила це рішення, за словами Маркушина, діяла під тиском «згори». Ірпінський мер звинуватив її у виконанні замовлення «за великі гроші, квартири й будинки».

Маркушин також порівняв свою ситуацію із справою ексголови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, якого торік оштрафували на 34 тисячі гривень за скоєне ДТП.

«Батько-одинак, який поїхав на день народження до дитини й привіз дрони для захисників, — отримує альтернативу у вигляді понад 30 мільйонів гривень застави та відсторонення від посади, яку мені довірили жителі громади, а не суд чи забудовники», — заявив Маркушин.

Він підкреслив, що має намір боротися за справедливість та готує апеляцію на рішення суду.