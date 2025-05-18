Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про свій намір провести телефонну розмову з Дональдом Трампом перед запланованим дзвінком президента США Джо Байдена до Володимира Путіна, який відбудеться 19 травня. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Мерц зазначив, що обговорив це питання з державним секретарем США Марко Рубіо під час участі в інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані. Також канцлер мав тривалу бесіду з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Ватикану.

Дональд Трамп раніше висловив намір зателефонувати Володимиру Путіну для обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні, що викликало широкий резонанс у міжнародній спільноті.

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші високопосадовці. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році, а також заступники керівників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Росії, начальник Головного управління Генштабу.

Ці переговори проходили за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку як жест довіри, а також погодили обмін письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню. Було також узгоджено провести ще одну зустріч для подальших переговорів.

Водночас Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для припинення вогню, а російська сторона також заявила про готовність вести війну протягом тривалого часу.