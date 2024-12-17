У жовтні агент партизанського руху "АТЕШ", перебуваючи в лавах російського угрупування "Схід" на Запорізькому напрямку, зібрав дані про місцезнаходження командного пункту та особового складу 147-го інженерно-саперного полку.

Про це повідомляє “АТЕШ”.

Зазначається, що отриману інформацію було передано Силам оборони України для подальших дій, що значно ускладнить російським військам проведення наступальних операцій на півдні та сході країни.

“Цей підрозділ був створений напередодні повномасштабного вторгнення в Республіці Бурятія та майже повністю оснащений новітніми зразками військової та спеціальної техніки, зокрема механізованими мостами, комплексами розмінування й переносними інженерними роботизованими комплексами (ПІРК)”, – заявили представники руху “АТЕШ”.

Крім того, у русі зазначили, що дедалі більше російських військовослужбовців приєднуються до їхньої ініціативи, усвідомлюючи справжні наслідки війни.

“Багато російських військових стають частиною нашого руху. Вони розуміють реальні наслідки цієї війни та прагнуть кращого майбутнього як для України, так і для самої Росії”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки діяльності агентів партизанського руху, противник стикається зі значними перешкодами на своїх ключових напрямках і втрачає можливість ефективно планувати наступальні дії.