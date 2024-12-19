У Міністерстві оборони України категорично засудили дії, зафіксовані на відео.

У відомстві повідомили, що разом з правоохоронними органами проводиться перевірка обставин інциденту, і встановлюються особи, причетні до ситуації.

Міністерство запевняє, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

“Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю”, — йдеться у повідомленні.