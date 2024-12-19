Мережею поширилось відео, на якому зафіксували як у Вишгороді Київської області правоохоронці та особи у військовій формі, ймовірно, представники територіальних центрів комплектування, намагались змусити водія залишити автомобіль за допомогою перцевого балончика.

У Міністерстві оборони України категорично засудили дії, зафіксовані на відео.

У відомстві повідомили, що разом з правоохоронними органами проводиться перевірка обставин інциденту, і встановлюються особи, причетні до ситуації.

Міністерство запевняє, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.