У мережі поширили фото нібито підозрюваного в убивстві професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Проте у Центрі протидії дезінформації наголосили, що це фейк.

Про це йдеться в дописі Центру.

Telegram-канали опублікували фотографію нібито 21-річного хлопця з Львівщини та картку з його особистими даними, стверджуючи, що його підозрюють у вбивстві Фаріон.

Центр протидії дезінформації звернувся до Національної поліції щодо цих даних, і там заявили: громадянин, зображений на світлині, не причетний до злочину.

Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.