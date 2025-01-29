У коментарі BBC News Україна оперативне командування Захід підтвердило законність таких штрафів, зазначивши, що органи місцевого самоврядування відповідають за ведення військового обліку та організацію прибуття призовників до пунктів збору.

28 січня мер Дрогобича Тарас Кучма повідомив, що був оштрафований за зрив мобілізаційних заходів, не погодившись із цим рішенням, оскільки вважає, що міські голови не мають повноважень направляти людей до ТЦК. Штрафи також були накладені на очільників Трускавця, Східниці, Борислава та Меденич.

«В умовах агресії РФ проти України закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету — нашу перемогу», — додали в ОК Захід.

Джерело у військовому командуванні назвало ситуацію «емоційним непорозумінням», запевнивши, що проблема вже вирішена. У той же час, мер Борислава Ігор Яворський заявив, що готується оскаржити рішення.

Згідно з постановою № 560, яка набрала чинності 16 травня 2024 року, місцева влада відповідає за первинний облік призовників і військовозобов’язаних, а також за їхнє оповіщення та прибуття до пунктів збору.

Нагадаємо, співробітники ТЦК та ВЛК можуть отримати до 8 років в’язниці за порушення призову.