Про це повідомляє Handelsblatt.
За словами видання, криза газових цін застала Німеччину зненацька. Але в Берліні, ще перед нападом Росії на Україну, підозрювали, що Кремль маніпулює газовим ринком. Проте уряд не вдавався ні до яких дій.
Розсекречені документи щодо газопроводу “Північний потік – 2” свідчать про те, що Меркель знала про плани Путіна і приховувала цю інформацію. Зокрема, у записці чиновника німецького міністерства економіки від серпня 2021 року була знайдена згадка про це.
У тексті йдеться про те, що Росія намагається вплинути на експорт до Північно-Західної Європи шляхом завершення будівництва Північного потоку-2, з метою тиску на німецьку владу для швидкого запуску газопроводу до отримання сертифікації. Росія також штучно створює нестачу газу в Європі.
Пізніше цей документ був переданий міністру економіки та близькому соратнику Меркель Петеру Альтмайєру, який інформував про це як Меркель, так і уряд. У 2021 році журналісти запитували у Меркель про можливі дії Росії щодо газопостачання. Проте вона відповіла, що не бачить ознак того, що Росія зменшує постачання газу до Європи.
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