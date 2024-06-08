Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знала про плани Росії обмежити постачання газу для тиску на запуск Nord Stream 2, але утримала цю інформацію від громадськості перед своєю відставкою наприкінці 2021 року.

Про це повідомляє Handelsblatt.

За словами видання, криза газових цін застала Німеччину зненацька. Але в Берліні, ще перед нападом Росії на Україну, підозрювали, що Кремль маніпулює газовим ринком. Проте уряд не вдавався ні до яких дій.

Розсекречені документи щодо газопроводу “Північний потік – 2” свідчать про те, що Меркель знала про плани Путіна і приховувала цю інформацію. Зокрема, у записці чиновника німецького міністерства економіки від серпня 2021 року була знайдена згадка про це.

У тексті йдеться про те, що Росія намагається вплинути на експорт до Північно-Західної Європи шляхом завершення будівництва Північного потоку-2, з метою тиску на німецьку владу для швидкого запуску газопроводу до отримання сертифікації. Росія також штучно створює нестачу газу в Європі.

Пізніше цей документ був переданий міністру економіки та близькому соратнику Меркель Петеру Альтмайєру, який інформував про це як Меркель, так і уряд. У 2021 році журналісти запитували у Меркель про можливі дії Росії щодо газопостачання. Проте вона відповіла, що не бачить ознак того, що Росія зменшує постачання газу до Європи.