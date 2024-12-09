Лідер німецької опозиційної партії Фрідріх Мерц під час візиту до Києва 9 грудня підтвердив наміри надати Україні далекобійні ракети Taurus у разі перемоги на виборах у Німеччині. Мерц розкритикував чинну політику канцлера Олафа Шольца, вказуючи на недостатню підтримку України у протистоянні російській агресії.

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час прессконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Президент Зеленський знає нашу позицію щодо ракет Taurus … На сьогодні, на початок грудня 2024 року, вона залишається такою ж”, – зазначив Мерц на пресконференції з українським президентом.

Мерц наголосив на необхідності надання Україні можливості вражати військові бази в Росії, підкресливши важливість військової підтримки.

“Наша позиція чітка, як і позиція нашої парламентської фракції. Ми хочемо, щоб ваша армія була здатна уражати військові бази в Росії. Не цивільне населення, не інфраструктуру, а військові цілі, з яких атакують вашу країну”, – заявив він.

На тлі передвиборчої кампанії, яка зосереджена також на питанні війни в Україні, Мерц критикував Шольца за обмеження радіуса дії зброї, що надається Україні.

“З цими обмеженнями радіуса дії ми змушуємо вашу країну воювати з однією рукою, зв’язаною за спиною. Це не наша позиція”, – додав Мерц.

Експерти зазначають, що далекобійні ракети Taurus можуть стати ефективною зброєю для знищення стратегічних цілей, таких як Керченський міст. Попри зростання тиску на Шольца, Мерц закликає до активнішої підтримки України.

Мерц зазначив, що швидке завершення війни можливе лише за умов зміцнення української оборони.

“Війна в Україні має закінчитися якнайшвидше. Тільки якщо Україна зможе захистити себе, а Путін вступить у переговори”, – підкреслив він.

За даними останніх опитувань, альянс Мерца випереджає партію Шольца, і війна в Україні залишається важливою темою для німецького суспільства. Німеччина продовжує залишатися одним із ключових донорів Україні, підтримуючи її фінансово, військово та приймаючи переселенців.