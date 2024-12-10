Суд у Дніпрі засудив місцевого жителя до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство підлітка, яке було вчинене з хуліганських мотивів. Вирок було винесено за обвинуваченням ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідством було встановлено, що 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику обвинувачений безпричинно почав провокувати підлітків, що призвело до конфлікту.

Під час сутички чоловік дістав ніж і завдав два смертельні удари одному з юнаків. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

“На користь батьків померлої дитини із засудженого стягнуто моральну та матеріальну шкоду у розмірі понад 2 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Засуджений не визнав свою провину та продовжує перебувати під вартою до набрання вироком законної сили.