У Кіровоградській області правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, заволодів коштами родини загиблого військовослужбовця.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

За версією слідства, мати військовослужбовця Збройних Сил України, який захищав Марʼїнку Донецької області та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина.

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн, повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергової частини коштів – 300 000 грн. Гроші знайшли у нього в автомобілі.

У Нацполіції уточнили, що 46-річний мешканець регіону телефонував рідним загиблих військових, представляючись підполковником ЗСУ, змушував їх віддавати частину посмертних виплат нібито на армію.

У разі відмови, чоловік погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти, розповіли правоохоронці.

Його затримали у вівторок, 17 вересня. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили підроблене посвідчення на вигадане імʼя підполковника ЗСУ, документи, банківські картки, мобільні телефони та “чорнові” записи. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, наголосили в Нацполіції.

Чоловіку загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.