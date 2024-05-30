До 11 років позбавлення волі засудили мешканку Слов’янська за поширення інформації про розташування підрозділів українських оборонців.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

“Суд встановив, що у грудні 2023 року жителька м. Слов’янська умисно ділилася даними воєнного характеру з підписниками проросійського telegram-каналу, серед яких є військові РФ. Жінка поширювала відомості про розміщення наших захисників на території міста”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка повідомляла про локації особового складу й техніки українських військовослужбовців, а також місця розміщення співробітників Національної Гвардії та Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, засуджена детально описувала результати власних спостережень за військовим автомобільним транспортом, вантажівками й бронетранспортерами. До своїх повідомлень вона додавала і карти місцевості з власноруч зробленими позначками.

“Під час судових слухань жінка неодноразово міняла свідчення та намагалась ввести суд в оману. Суд погодився з обґрунтованою позицією прокуратури та ухвалив обвинувальний вирок”, — резюмували у Донецькій обласній прокуратурі.