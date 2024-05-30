Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
“Суд встановив, що у грудні 2023 року жителька м. Слов’янська умисно ділилася даними воєнного характеру з підписниками проросійського telegram-каналу, серед яких є військові РФ. Жінка поширювала відомості про розміщення наших захисників на території міста”, — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, жінка повідомляла про локації особового складу й техніки українських військовослужбовців, а також місця розміщення співробітників Національної Гвардії та Державної прикордонної служби України.
У відомстві зазначили, засуджена детально описувала результати власних спостережень за військовим автомобільним транспортом, вантажівками й бронетранспортерами. До своїх повідомлень вона додавала і карти місцевості з власноруч зробленими позначками.
“Під час судових слухань жінка неодноразово міняла свідчення та намагалась ввести суд в оману. Суд погодився з обґрунтованою позицією прокуратури та ухвалив обвинувальний вирок”, — резюмували у Донецькій обласній прокуратурі.
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