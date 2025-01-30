Про це він заявив у себе у Telegram.
“Під час війни кожен день пов’язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання”, – зазначив Лукашук.
Водночас тим, хто вирішить залишитися, він порадив “чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій”.
За словами голови облради, офіційної евакуації із прифронтових громад наразі не оголошено.
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