Про це повідомляє Київська обласна прокуратура
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
“За даними слідства, мешканець Фастова створив власний канал у застосунку «Телеграм», який налічував понад 15 тис. підписників. Там він поширював публікації з інформаційних ресурсів рф з наративами ворожої пропаганди, зокрема звіти військового керівництва країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.
Розміщував публікації на підтримку незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, про звеличування російської армії та перемогу окупантів. У відео наголошувалось, що окуповані території мають стати повноцінним регіоном рф.
“Відповідно до висновків експерта, у поширюваних матеріалах містяться виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників.
За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під вартою”, – зауважили у відомстві.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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