За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура

“За даними слідства, мешканець Фастова створив власний канал у застосунку «Телеграм», який налічував понад 15 тис. підписників. Там він поширював публікації з інформаційних ресурсів рф з наративами ворожої пропаганди, зокрема звіти військового керівництва країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

Розміщував публікації на підтримку незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, про звеличування російської армії та перемогу окупантів. У відео наголошувалось, що окуповані території мають стати повноцінним регіоном рф.