Meta оголосила про плани використовувати персонажів, створених штучним інтелектом, на своїх платформах Facebook і Instagram, щоб підвищити активність та залучення користувачів.

Про це пише Futurism з посиланням на Financial Times.

Впровадження ШІ-персонажей Meta розглядає як доповнення до реальних користувачів. За словами віцепрезидента Meta з генеративного ШІ Коннора Хейза, спілкування з ними буде подібне до взаємодії з живими людьми, а ШІ-акаунти з часом будуть співіснувати з реальними користувачами на платформі Facebook.

“Ми очікуємо, що ці ШІ з часом фактично існуватимуть на наших платформах, приблизно так само, як облікові записи. Вони матимуть біографії та фотографії профілю, а також зможуть створювати та ділитися контентом на основі штучного інтелекту на платформі”, — заявив віцепрезидент Meta.

Окрім цього, Meta дозволить інфлюенсерам на Facebook та Instagram створювати власні ШІ-аватари, з якими користувачі зможуть спілкуватися та взаємодіяти, як із реальними людьми.