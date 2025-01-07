Meta, одна з найбільших технологічних компаній, що володіє платформами Facebook, Instagram та Threads, оголосила про важливі зміни в своїй політиці модерації контенту. В рамках нової ініціативи, компанія планує повернутися до свого основного принципу: підтримки свободи вираження думок.

Про це повідомив глава Meta Марк Цукерберг.

Зокрема, Meta відмовляється від старої програми перевірки фактів і переходить до нової системи “Community Notes”, яка надасть більше можливостей користувачам впливати на контекст, який супроводжує пости в соціальних мережах.

“Платформи Meta створені для того, щоб люди могли вільно висловлювати свої думки. Це може бути хаотично, але саме така є суть вільного висловлювання”, — заявив Цукерберг.

Програма перевірки фактів, яку запровадили для боротьби з фейковими новинами, часто критикувалась за те, що її методи викликали цензуру контенту, який можна було б вважати політичними дебатами. Внаслідок цього на платформу накладались обмеження, які часто не відповідали реальним порушенням.

“Ми зіштовхнулися з тим, що багато контенту, який можна було б вважати законною політичною дискусією, потрапляв під перевірку фактів. Наша система накладала реальні наслідки у вигляді настирливих ярликів і знижувала охоплення публікацій. Програма, яка повинна була інформувати, часто ставала інструментом цензури”, — підкреслив глава компанії.

Замість старої системи перевірки фактів компанія запровадить нову систему під назвою “Community Notes”, яка вже показала свою ефективність на платформі X (раніше Twitter). Користувачі зможуть надавати власну оцінку контенту і додавати до нього корисну інформацію, що дозволить уникнути упередженості, притаманної традиційним методам перевірки фактів.

“Ми плануємо відмовитись від нашої контролюючої ролі у створенні приміток і передати це завдання спільноті користувачів. Усі примітки будуть писати та оцінювати самі користувачі”, — заявив він.

Зміни також торкнуться підходу до модерації контенту в цілому. У Meta визнають, що автоматизовані системи часто робили помилки, видаляючи контент, який не порушував політики компанії. Тому планується змінити алгоритми так, щоб автоматичні системи використовувались лише для виявлення серйозних порушень, таких як тероризм або дитяча порнографія, а для менш серйозних випадків доводитиметься покладатись на скарги користувачів.

“Ми хочемо скасувати надмірні обмеження на такі теми, як імміграція та гендерна ідентичність, що часто є предметом політичних дебатів”, — додав Цукерберг.

Він уточнив, що такі зміни можуть бути реалізовані протягом кількох тижнів.

Також в компанії мають намір змінити підхід до політичного контенту на платформах. Після тестування нової моделі, користувачам буде надано більше контролю над тим, скільки політичного контенту з’являється в їхніх стрічках.

“Ми плануємо адаптувати показ політичного контенту таким чином, щоб користувачі могли самостійно налаштувати, скільки саме таких публікацій вони хочуть бачити”, – заявив Цукерберг.

Ці зміни є частиною загальної стратегії Meta, спрямованої на відновлення балансу між необхідністю підтримувати порядок на платформах і наданням користувачам більшої свободи вираження думок. У компанії вважають, що такі кроки допоможуть зберегти дух свободи слова, на який вони орієнтуються, і зменшити кількість помилок у процесі модерації.

“Ми визнаємо, що наші правила ставали занадто обмежувальними, і нам потрібно внести зміни, щоб забезпечити більше свободи для користувачів”, — підсумував глава компанії.