Метрополітен-опера представила уривок з нової постановки “Матері Херсона”, над якою працює український композитор Максим Коломієць. Цю інформацію оприлюднила The New York Times. Зазвичай Метрополітен-опера зберігає в таємниці процес створення нових творів. Проте ситуація з оперою “Матері Херсона”, замовленою у 2023 році, є винятком. Вирішено було опублікувати уривок за рік до прем’єри, щоб підкреслити підтримку України. “Це один зі способів дати відсіч. Ми не хочемо, щоб світ забув, що відбувається. Це мистецький спосіб нагадати їм про це.” – Пітер Ґелб, генеральний менеджер Метрополітен-опери Сюжет “Матерів Херсона” Максим Коломієць розпочав створення музики для опери на замовлення Метрополітен-опери у 2023 році, а лібрето написав американський драматург Джордж Брант. Сюжет розповідає про двох матерів з Херсону, які вирушають у подорож довжиною 3000 миль, щоб врятувати своїх дочок, що перебувають у таборі в Криму під контролем росіян. Хоча персонажі не мають реальних прототипів, їхні історії базуються на свідченнях українських матерів, які змогли повернути своїх дітей з окупованих територій. Ідея створення опери виникла під час зустрічі Пітера Ґелба з першою леді України Оленою Зеленською у 2022 році. Зеленська підкреслила важливість проєкту, зазначаючи, що він допоможе світові почути біль українських матерів. Композитор Максим Коломієць висловив свою відповідальність за створення вистави, яка відобразить гідність його країни. “Мета не лише в тому, щоб привернути увагу до України, але й щоб висвітлити схожі ситуації в усьому світі: коли мами зазнають страждань, намагаючись захистити своїх дітей, – каже Коломієць. – Я хочу, щоб люди поспівчували цьому болю та запобігали йому, як тільки можна.” Прем’єра “Матерів Херсона” запланована на 2026 рік у Варшаві, а у 2027 році вона з’явиться у репертуарі Метрополітен-опери.

