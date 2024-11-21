Про це він заявив на своїй сторінці на платформі X.
За його словами, підтвердження його на посаду “несправедливо відволікало від важливої роботи” в перехідний період у Білому домі.
“Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаді генерального прокурора”, — пояснив політик.
Він зазначив, що рішення ухвалив після зустрічей із сенаторами. Гетц також запевнив, що “залишається повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії”.
“Я завжди буду пишатися тим, що президент Трамп призначив мене очолити Міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку”, — наголосив конгресмен.
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