Конгресмен від Флориди Метт Гетц оголосив про відкликання своєї кандидатури на посаду генерального прокурора США.

Про це він заявив на своїй сторінці на платформі X.

За його словами, підтвердження його на посаду “несправедливо відволікало від важливої роботи” в перехідний період у Білому домі.

“Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаді генерального прокурора”, — пояснив політик.

Він зазначив, що рішення ухвалив після зустрічей із сенаторами. Гетц також запевнив, що “залишається повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії”.

“Я завжди буду пишатися тим, що президент Трамп призначив мене очолити Міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку”, — наголосив конгресмен.