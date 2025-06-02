Перші загальні вибори суддів у Мексиці: успіх і виклики судової реформи

Про це повідомляють Deutsche Welle та The Washington Post.

1 червня у Мексиці відбулися перші в історії загальні вибори суддів і магістратів, що викликало значний інтерес з боку міжнародних медіа, таких як Deutsche Welle та The Washington Post. Цей важливий крок став новим етапом у розвитку судової системи країни.

Виборці мали можливість обрати близько 880 федеральних суддів, включаючи суддів Верховного суду, а також сотні місцевих суддів і магістратів з понад 7 800 кандидатів. Раніше суддів призначали через адміністративні процедури, а суддів Верховного суду обирав президент з подальшою ратифікацією Сенатом.

Проте явка на виборах була досить низькою – лише 13% з 100 мільйонів виборців Мексики взяли участь у голосуванні. Для порівняння, на президентських виборах минулого року явка перевищила 60%.

“Це повний успіх. Мексика стала найдемократичнішою країною,” – Клаудія Шейнбаум, президентка Мексики

Підтримка та критика виборів суддів

Реформа обрання суддів на загальних виборах отримала активну підтримку від президентки Клаудії Шейнбаум та її партії Morena. Вони вважають це “народним правосуддям” і сподіваються на викорінення корупції в судовій системі, яка, за думкою багатьох громадян, потребує змін.

Однак правозахисники, бізнес-спільнота та міжнародні партнери висловлюють занепокоєння, що це може загрожувати незалежності судочинства. Місцеві організації, такі як Defensorxs, також висловили серйозні застереження щодо деяких кандидатів, серед яких є адвокати, що захищали інтереси лідерів наркокартелів, чиновники, звільнені через корупційні скандали, а також колишні засуджені за наркотрафік до США.

Протести проти судової реформи

Судова реформа викликала значну критику в Мексиці. Протягом кількох тижнів працівники судів і студенти-юристи виходили на протести. Зокрема, 12 вересня 2024 року протестувальники штурмували Сенат, намагаючись заблокувати голосування за реформу. Вони скандували “Судова система не впаде”, тримаючи мексиканські прапори та плакати проти реформи, підтримуючи опозиційних сенаторів.

Протестувальники звинувачували владу у продажу національних інтересів заради політичних вигод, що підкреслює глибокі розбіжності в суспільстві щодо майбутнього судової системи Мексики.