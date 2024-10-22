Наша редакція скерувала запит до Національної поліції України аби дізнатися фінал однієї “дивовижної” історії. Сталася вона на початку полномасштабного вторгнення.

Ми вже розповідали раніше перебіг подій, але спеціально для читачів “Межі” нагадаємо.

За словами помічника Арʼєва Олексія Погорілова, парламентар рухався столицею та зупинився поруч з чоловіком, що галасував. Той попросив, відвезти його на “Майданчік”, мова, ймовірно про Майдан Незалежності, після Арʼєв попросив його документи. Далі після розмови народний обранець зав диверсанта правоохоронцям.

Цікаво, що Погорілов, що повідомив про випадок, пов’язаний з сайтом “Миротворець”. Зокрема з Ігорем Савчуком, який відомий атаками на політкиню Тетяну Попову, заступницю колишнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця, який є близьким другом та соратником Володимира Арʼєва.

Про цю ситуацію у своєму Facebook писала й колега Арʼєва Ірина Геращенко.

“Почувши про «Майданчік, Володя запитав : – може вас в поліцію підвезти? – нет я в Галицию не еду. А вы во Львов собираетесь? 100 гривень пропонував. Зараз дає покази. В поліції, не в Галіція. Володя, пишаємося!”, – написала парламентарка.

Минуло два з половиною роки, а фіналу історії так ніхто і не почув. Тому ми скерували запит до Нацполіції, аби дізнатися подальшу долю диверсанта.

Раніше, “Межа” розповідала про скандальне ДТП за участі дочки нардепа Арʼєва Ярини, яка була депутаткою Київської міської ради. Їй повідомили про підозру, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Пані наїхала на жінку-пішохода, внаслідок чого та постраждала.





