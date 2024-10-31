Про що сам Золотухін напередодні повідомив у коментарі виданню “Детектор медіа”.

“Міністр культури та стратегічних комунікацій України дійсно підписав наказ про призначення мене радником з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці”, — зазначив він.

Втім, з новою посадою до Дмитра Золотухіна з’являються і нові питання.

Так, за інформацією інсайдерів, стало відомо, що Дмитро Золотухін був відповідальним за аналіз оприлюднених списків журналістів, які отримали акредитацію від так званої “ДНР”.

Виходячи з чого постає питання чи був Пабло Гонзалес у списку журналістів акредитованих у ДНР?

Що важливо, адже наявність або відсутність імені Гонсалеса в цих списках підіймає питання про можливе втручання в дані, що потребує пояснень.

Нагадаємо: Пабло Гонсалес — іспанський журналіст, який працював у зоні бойових дій в різних країнах, зокрема в Україні.

У лютому 2022 року польський уряд заарештував його і звинуватив у шпигунстві на російську розвідку, адже тоді стало відомо: Гонсалес має російський паспорт і друге ім’я — Павло Рубцов.

Стверджується, що він роками передавав дані з українських прифронтових територій та шпигував за російськими опозиціонерами в Європі.

Виходячи з чого Гонсалесу загрожувало до 10 років увʼязнення.

Втім, у серпні 2024 року під час обміну політвʼязнями між Росією і Заходом Гонсалес, разом з парою інших шпигунів, повернувся до Москви.

Цікаво, що в аеропорту їх зустрів особисто Володимир Путін.

Одночасно з тим, судячи з публікацій у ЗМІ, можна дійти висновку, що Золотухін проводив спільні безпекові форуми з Пабло Гонзалесом та надавав йому контакти в Україні.

Останнє може свідчити про обізнаність з його діяльністю і мати зв’язок з подальшими акредитаціями Гонсалеса в зоні АТО.

Крім того, за інсайдерською інформацією, після викриття Гонсалеса Золотухін з командою намагалися видалити дані про співпрацю, форуми та зв’язки.

Та, хоча прямі посилання зникли, інформація з пресрелізів, що містить згадки про його зв’язки з Гонсалесом, доступна у відкритих джерелах.

Як зазначено у міжнародних джерелах, Гонзалес проходив перевірку СБУ за часів Петра Порошенка.

Тож, з огляду на тісні контакти Пабло Гонсалеза з народним депутатом від партії “Європейська Солідарність” Володимиром Ар’євим наша редакція скерувала запит до Служби безпеки України з ціллю дізнатися чи проводили там перевірку його контактів, а також хто з представників держави сприяв у доступі до інформації та акредитацій.

Таким чином наше видання намагається знайти відповіді на питання чи є імʼя Дмитра Золотухіна у справі Пабло Гонсалеса, чи викликався Дмитро Золотухін на допити та чи були проведені обшуки у його оселі.