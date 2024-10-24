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“Межа” відправила запит до СБУ з приводу перевірки інформації про те, що Людмила Ковалевська у минулому була активісткою “Єдиної Росії”

Наша редакція скерувала запит до Служби безпеки України з ціллю дізнатися чи проводилась перевірка апаратів зв’язку та джерел зберігання інформації на факт спілкування депутатки КМДА від "Європейської солідарності" Людмили Ковалевської з представниками країни агресора.

Четвер, 24 жовтня 2024, 17:47

Людмила Ковалевська

Напередодні ми розповідали про те, що з’явилася інформація стосовно підтримки Людмилою Ковалевською в минулому партії “Єдина Росія” та лобіювання проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Про це у своєму дописі в мережі “Facebook” повідомила Мар’яна Безугла.

Публікація Мар’яни Безуглої

У свою чергу Людмила Ковалевська відреагувала на заяву Безуглої та закликала спростувати інформацію.

На що Безугла зазначила, що отримала дані з відкритих джерел.

Через поширення у ЗМІ відповідної інформації редакція “Межі” вирішила з’ясувати подробиці та надіслала запит до СБУ.

Таким чином наше видання намагається знайти відповіді на питання чи проводились слідчі дії відносно зазначеної інформації, а також чи проводилась перевірка апаратів зв’язку Людмили Ковалевської та джерел зберігання інформації на факт спілкування з представниками країни-агресора.

Що дуже важливо, адже даний інцидент може становити загрозу національній безпеці України.

Теги: Анна Ярославна, Людмила Ковалевська, Марʼяна Безугла, Служба безпеки України

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