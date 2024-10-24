“Межа” відправила запит до СБУ з приводу перевірки інформації про те, що Людмила Ковалевська у минулому була активісткою “Єдиної Росії”

Напередодні ми розповідали про те, що з’явилася інформація стосовно підтримки Людмилою Ковалевською в минулому партії “Єдина Росія” та лобіювання проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.
Про це у своєму дописі в мережі “Facebook” повідомила Мар’яна Безугла.
У свою чергу Людмила Ковалевська відреагувала на заяву Безуглої та закликала спростувати інформацію.
На що Безугла зазначила, що отримала дані з відкритих джерел.
Через поширення у ЗМІ відповідної інформації редакція “Межі” вирішила з’ясувати подробиці та надіслала запит до СБУ.
Таким чином наше видання намагається знайти відповіді на питання чи проводились слідчі дії відносно зазначеної інформації, а також чи проводилась перевірка апаратів зв’язку Людмили Ковалевської та джерел зберігання інформації на факт спілкування з представниками країни-агресора.
Що дуже важливо, адже даний інцидент може становити загрозу національній безпеці України.
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