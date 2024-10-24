“Межа” відправила запит до СБУ з приводу перевірки інформації про те, що Людмила Ковалевська у минулому була активісткою “Єдиної Росії”

Наша редакція скерувала запит до Служби безпеки України з ціллю дізнатися чи проводилась перевірка апаратів зв’язку та джерел зберігання інформації на факт спілкування депутатки КМДА від "Європейської солідарності" Людмили Ковалевської з представниками країни агресора.

Напередодні ми розповідали про те, що з’явилася інформація стосовно підтримки Людмилою Ковалевською в минулому партії “Єдина Росія” та лобіювання проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Про це у своєму дописі в мережі “Facebook” повідомила Мар’яна Безугла.

У свою чергу Людмила Ковалевська відреагувала на заяву Безуглої та закликала спростувати інформацію.

На що Безугла зазначила, що отримала дані з відкритих джерел.

Через поширення у ЗМІ відповідної інформації редакція “Межі” вирішила з’ясувати подробиці та надіслала запит до СБУ.

Таким чином наше видання намагається знайти відповіді на питання чи проводились слідчі дії відносно зазначеної інформації, а також чи проводилась перевірка апаратів зв’язку Людмили Ковалевської та джерел зберігання інформації на факт спілкування з представниками країни-агресора.

Що дуже важливо, адже даний інцидент може становити загрозу національній безпеці України.