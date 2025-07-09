Майкл Дуглас завершує акторську кар'єру: найкращі ролі легенди Голлівуду

Як зізнається актор, про своє рішення повідомив у інтерв’ю медіа Variety

Відомий голлівудський актор і продюсер Майкл Дуглас, якому виповнилося 80 років, оголосив про завершення своєї акторської кар’єри.

“Я досить наполегливо працював майже 60 років і не хотів бути одним із тих людей, які помирають на знімальному майданчику.” – Майкл Дуглас

Протягом своєї тривалої кар’єри актор зіграв безліч знакових ролей. Анастасія Шквира підготувала добірку з п’яти фільмів, які яскраво демонструють його акторський талант та різноманітність.

“Роман з каменем” (1984)

Ця пригодницька романтична комедія, яка отримала “Золотий глобус” у 1985 році, стала однією з перших значних робіт Дугласа. Його персонаж, харизматичний Джек Колтон, став культовим образом 1980-х, а успіх фільму відкрив нові горизонти в його кар’єрі, закріпивши статус зірки голлівудських блокбастерів.

Сюжет фільму розгортається навколо письменниці, яка вирушає до Колумбії, щоб врятувати свою сестру, але потрапляє в небезпеку. Вона зустрічає американського авантюриста Джека Колтона, який стає її союзником. Разом вони долають численні труднощі джунглів, що поступово зближує їх і відкриває шлях до палкого кохання.

Дуглас не лише зіграв головну роль, а й активно сприяв створенню фільму, заплативши 250 000 доларів сценаристці Даяні Томас, яка на той момент працювала офіціанткою.

“Пам’ятаю, мене критикували за те, що я заплатив так багато грошей сценаристці-початківиці, – зазначив він. – Але я відповідав: мені байдуже, чи це її перший, чи десятий проєкт – якщо матеріал хороший, він сам знаходить свою цінність.” – Майкл Дуглас

“Фатальний потяг” (1987)

Роль адвоката Дена Галлагера у психологічному трилері “Фатальний потяг” стала важливим етапом у кар’єрі Дугласа. У фільмі йдеться про адвоката, який заводить випадковий роман з жінкою на ім’я Алекс Форест, що стає одержимою ним і створює серйозні проблеми для його сім’ї.

Трилер порушує теми одержимості та привабливості забороненого плоду, що може призвести до катастрофічних наслідків. Дуглас зізнавався, що лише після цього фільму почувався комфортно в ролі актора.

“Я був жахливим на пробах. У мене був сильний страх, і тривалий час я не почувався впевнено перед камерою, – розповідав актор. – Хтось сказав мені на початку карʼєри, що камера завжди бачить, коли ти брешеш. І я сприйняв це надто серйозно…” – Майкл Дуглас

Під час підготовки до ролі він переосмислив своє ставлення до брехні:

“Я сказав: «Зачекай хвилинку – я час від часу брешу, часом навіть вигадую щось велике. Акторство – це ж брехня. Акторство – це просто вміння добре брехати».” – Майкл Дуглас

“Волл-стріт” (1987)

Цей фільм став ще одним важливим моментом у кар’єрі Дугласа. Завдяки ролі безжального фінансового магната Гордона Гекко, він отримав “Оскар” за найкращу чоловічу роль у 1988 році.

Дуглас, син голлівудської зірки Кірка Дугласа, довгий час шукав свою творчу ідентичність.

“Ти ніби відчуваєш: «А хто ж я насправді?» Тож, гадаю, потрібно більше часу, щоб сформувати власну ідентичність. І мені справді знадобилося більше часу, щоб вийти з тіні батька.” – Майкл Дуглас

Сюжет фільму розповідає про молодого брокера Бада Фокса, який стає помічником цинічного фінансиста Гордона Гекко. Згодом він усвідомлює, що світ біржі керується жадібністю, а мораль відходить на другий план.

Образ Гордона Гекко став культовим і, на подив самого Дугласа, надихнув ціле покоління молодих фінансистів, які сприйняли його девіз “жадібність – це добре” як своє життєве кредо.

“Після цього фільму до мене постійно підходили банкіри, які казали, що саме я надихнув їх піти працювати на Волл-стріт. На це я з подивом відповідав: ‘Але ж я був поганцем!'” – Майкл Дуглас

“Основний інстинкт” (1992)

Цей еротичний трилер став одним з найобговорюваніших фільмів 90-х років завдяки відвертим сценам та нестандартному образу фатальної жінки. Після 30 років він залишається класикою жанру, поєднуючи детектив, еротику та психологічну напругу.

У центрі сюжету – детектив Нік Каррене (Майкл Дуглас), який розслідує вбивство рок-зірки і стикається з письменницею Кетрін Трамелл (Шерон Стоун), підозрюваною у злочині. Вона маніпулює ним, перетворюючи розслідування на небезпечну гру.

Фільм викликав резонанс і протести ЛГБТ-активістів, які звинувачували стрічку у мізогінії та демонізації жіночої сексуальності.

“«Основний інстинкт» був унікальним, навіть для Франції, – розповів актор. – Побачити ту сцену сексу на гігантському екрані Палацу фестивалів – найбільшому екрані, який я будь-коли бачив – було трохи приголомшливо, думаю, для багатьох. Вечеря після цього була дуже тихою. Усі просто переварювали побачене, але це було весело.” – Майкл Дуглас

“Людина-мураха” (2015)

У 2015 році Дуглас здивував своїх шанувальників появою у фільмі Marvel “Людина-мураха”, де зіграв доктора Генка Піма. Це була його мрія – знятися у фільмі Marvel. Згодом він з’явився ще у двох частинах франшизи: “Людина-мураха та Оса” (2018) та “Людина-мураха та Оса: Квантоманія” (2023).

“Я давно мріяв знятися у фільмі Marvel, – розповідав Дуглас. – Сценарій дуже веселий, режисер – чудовий. Ділан (син актора) буде в захваті. У нього буде фільм, який він зможе подивитися.” – Майкл Дуглас

Проте у 2024 році актор повідомив, що, найімовірніше, більше не зʼявиться у фільмах студії і хотів би, щоб його героя вбили у третій частині франшизи.