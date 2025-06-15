Обвал ринків Близького Сходу через конфлікт Ізраїлю та Ірану

Про це повідомляє Bloomberg.

Ринки Близького Сходу зазнали суттєвого обвалу внаслідок загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зокрема найбільше постраждав фондовий ринок Єгипту, про що повідомляє Bloomberg.

Інвестори активно продають акції в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Єгипті через побоювання за стабільність регіональних активів. Головний фондовий індекс Єгипту впав на 7,7%, що є найгіршим показником за останні п’ять років, починаючи з пандемії Covid-19.

Основною причиною такого падіння є страхи, що зупинка видобутку газу в Ізраїлі може призвести до дефіциту пального в Єгипті, який значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів.

Саудівська Аравія змогла уникнути різкого падіння ринку завдяки зростанню цін на нафту, яке стало наслідком атак Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

“Зростання цін на нафту відображає ризик припинення іранського експорту. Та поки не серйозні загрози функціонування Ормузької протоки, через яку потрапляє 20% світової нафти – ринок тримається.” – Хаснаїн Малік, аналітик Bloomberg

Крім того, ринки Кувейту та Катару також зазнали падіння через ескалацію конфлікту. Інвестори найбільше стурбовані транзитом нафти через регіон. Якщо поставки з Ірану зупиняться, а Ормузька протока буде перекрита, ціна на нафту може піднятися до 120 доларів за барель. Станом на 15 червня ціна нафти марки Brent становить близько 70 доларів за барель.

Ормузька протока є стратегічно важливою водною артерією, що з’єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя належить Ірану, а південне – Об’єднаним Арабським Еміратам і ексклаву Омана – Мусандаму.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, заводів з виробництва балістичних ракет та військових об’єктів. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, хоча Іран запевняє, що серйозних пошкоджень не зазнали.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.