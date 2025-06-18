Майк Крейвен пише нову серію книг про Джеймса Бонда для підлітків

Про це пише BBC

Майк Крейвен, англійський автор, відомий своїми кримінальними романами, розпочав роботу над новою серією книг про Джеймса Бонда, яка буде спрямована на підліткову аудиторію. Цю інформацію підтвердила BBC.

Крейвен отримав запрошення від видавництва Ian Fleming Publications, яке займається публікацією творів про знаменитого шпигуна. Йому доручено створити нову пригоду для Бонда, в якій головний герой навчає 12-річних дітей основам роботи спецагентів.

Персонаж Джеймса Бонда, вперше створений Яном Флемінгом у 1950-х роках, став основою для величезної франшизи фільмів, що зробила агента 007 всесвітньо відомим.

Хоча Крейвен має свободу у розробці сюжету, він повинен дотримуватися певних умов, щоб не суперечити вже існуючим творам.

“Тобто жодного персонажа, якого Ян Флемінг убив – скажімо, Голдфінгера чи Блофельда – не можна повертати до життя.” – Майк Крейвен, BBC Radio Cumbria

Письменник усвідомлює, що може стати “мішенню” для фанатів Бонда. Він вже отримав критику від шанувальників, які закликають його дотримуватися канону книги James Bond and the Secret Agent Academy, що запланована до виходу наступного літа.

“Спадщина цього персонажа – просто приголомшлива. Це образ, із яким не можна жартувати – він частина нашої національної ідентичності.” – Майк Крейвен

Крейвен також вирішив створити книгу для дітей, щоб покращити ситуацію з грамотністю серед молоді. Він зазначив, що лише одна з трьох дітей сьогодні читає для задоволення, що є досить сумним фактом, оскільки в його дитинстві читання було основною формою розваги.

На запитання про те, як він адаптує свій стиль для молодшої аудиторії, письменник відповів, що просто менше використовує ненормативну лексику.

Варто зазначити, що у 2023 році Ian Fleming Publications Ltd перевидало всі трилери про Джеймса Бонда, але нові версії були переписані, зокрема, з творів були видалені фрагменти, що стосуються расової належності.