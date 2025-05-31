Майк Помпео про відповідальність Європи за війну в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії європейські лідери отримували чіткі попередження про можливі агресивні дії, але, на жаль, їх не сприймали всерйоз. Таку думку висловив Майк Помпео, 70-й Державний секретар США, під час Black Sea Security Forum, що проходив в Одесі.

Помпео підкреслив, що відповідальність за вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року лежить на Європі та міжнародному співтоваристві.

“Коли я побачив, що відбувається з Україною, я був розчарований. Моє серце було розбите, адже це все показало поразку Європи та світу. Ми втратили момент. І навіть тоді, коли Європа була попереджена, що може відбутися, вона відхрестилася від цього. І потім ми побачили, до чого це призвело.” – Майк Помпео

Ексдержсекретар також зазначив, що Сполучені Штати не вжили достатньо заходів для зупинки війни та відновлення миру в Україні ще у 2014 році. Незважаючи на всі зусилля, американським дипломатам не вдалося запобігти планам Путіна та уникнути повномасштабної війни в 2022 році.

“Я жалкую, що ми недостатньо зробили в 2014 році. Я був дотичний до переговорів у Мінську. Ми вже були за столом переговорів і багато чого бачили й чули. І ніби знайшли певну лінію контролю, але це не зупинило масивну агресію в 2022 році.” – Майк Помпео

Він також наголосив на важливості підтримки України з боку США, адже від цього залежить не лише безпека України, а й майбутнє американської історії.