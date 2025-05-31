Майк Помпео в Одесі на Black Sea Security Forum: підтримка безпеки України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Одеса стала місцем візиту колишнього державного секретаря США Майка Помпео, який прибув з офіційною метою. Цю інформацію підтвердили організатори міжнародного форуму Black Sea Security Forum.

Помпео бере участь у заході, присвяченому питанням безпеки в Чорноморському регіоні, що проходить в Одесі.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що присутність Майка Помпео на форумі є позитивним сигналом для України, підкреслюючи підтримку з боку США та їхнє прагнення до миру в регіоні.