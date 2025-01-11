Про це пише Forbes.
Видання опублікувало список найбільших донаторів, у який увійшли відомі компанії та знаменитості:
- Компанія Disney — 15 мільйонів доларів;
- Кінокомпанія Paramount — один мільйон доларів;
- Компанія Apple — зробить пожертвування на підтримку постраждалих, не вказуючи суму;
- FanDuel і її материнська компанія Flutter Entertainment — пожертвують 250 тис. доларів на допомогу;
- Fox Corp. — один мільйон доларів;
- Кіноакторка Періс Хілтон, чий дім був знищений пожежею в Palisades, пожертвувала початкові 100 тис. доларів, й пообіцяла додати ще стільки ж пізніше;
- Бізнесмен-мільярдер, обраний Дональдом Трампом на посаду наступного директора NASA Джаред Айзекман — пообіцяв надати два мільйони доларів допомоги.
Своєю чергою, засновник Meta Марк Цукерберг, третя найбагатша людина у світі, сказав, що він і його дружина Прісцилла особисто роблять пожертви на допомогу, а засновник мільярдера KIND Snacks Деніел Любецький заявив, що його благодійна організація Frontline Impact Project “працює над тим, щоб забезпечити не просто запаси, а відчуття надії та турботи для постраждалих”.
- Лісові пожежі в Каліфорнії можуть призвести до поширення смертоносних грибкових спор — ЗМІ
- Лос-Анджелес у вогні: понад 10 тисяч будинків знищено через масштабні пожежі, відомо про 10 загиблих
- Українська співачка Міка Ньютон евакуюється через лісові пожежі в Лос-Анджелесі