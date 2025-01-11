Про це пише Forbes.

Видання опублікувало список найбільших донаторів, у який увійшли відомі компанії та знаменитості:

  • Компанія Disney — 15 мільйонів доларів;
  • Кінокомпанія Paramount — один мільйон доларів;
  • Компанія Apple — зробить пожертвування на підтримку постраждалих, не вказуючи суму;
  • FanDuel і її материнська компанія Flutter Entertainment — пожертвують 250 тис. доларів на допомогу;
  • Fox Corp. — один мільйон доларів;
  • Кіноакторка Періс Хілтон, чий дім був знищений пожежею в Palisades, пожертвувала початкові 100 тис. доларів, й пообіцяла додати ще стільки ж пізніше;

Періс Хілтон

  • Бізнесмен-мільярдер, обраний Дональдом Трампом на посаду наступного директора NASA Джаред Айзекман — пообіцяв надати два мільйони доларів допомоги.

Своєю чергою, засновник Meta Марк Цукерберг, третя найбагатша людина у світі, сказав, що він і його дружина Прісцилла особисто роблять пожертви на допомогу, а засновник мільярдера KIND Snacks Деніел Любецький заявив, що його благодійна організація Frontline Impact Project “працює над тим, щоб забезпечити не просто запаси, а відчуття надії та турботи для постраждалих”.