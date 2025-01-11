Масштабні лісові пожеж, що вирують в Лос-Анджелесі і спричинили евакуацію майже 200 000 людей, змушують знаменитостей пожертвувати гроші на допомогу постраждалим.

Про це пише Forbes.

Видання опублікувало список найбільших донаторів, у який увійшли відомі компанії та знаменитості:

Компанія Disney — 15 мільйонів доларів;

Кінокомпанія Paramount — один мільйон доларів;

Компанія Apple — зробить пожертвування на підтримку постраждалих, не вказуючи суму;

FanDuel і її материнська компанія Flutter Entertainment — пожертвують 250 тис. доларів на допомогу;

Fox Corp. — один мільйон доларів;

Кіноакторка Періс Хілтон, чий дім був знищений пожежею в Palisades, пожертвувала початкові 100 тис. доларів, й пообіцяла додати ще стільки ж пізніше;

Бізнесмен-мільярдер, обраний Дональдом Трампом на посаду наступного директора NASA Джаред Айзекман — пообіцяв надати два мільйони доларів допомоги.

Своєю чергою, засновник Meta Марк Цукерберг, третя найбагатша людина у світі, сказав, що він і його дружина Прісцилла особисто роблять пожертви на допомогу, а засновник мільярдера KIND Snacks Деніел Любецький заявив, що його благодійна організація Frontline Impact Project “працює над тим, щоб забезпечити не просто запаси, а відчуття надії та турботи для постраждалих”.