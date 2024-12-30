У період із 15 по 21 грудня в системі «Прозорро» було оголошено закупівлі на загальну суму 44,16 мільярда гривень. Серед найбільших тендерів цього тижня вирізняється діяльність «Державного оператора тилу» Міноборони, який укладає контракти на постачання харчування для Збройних Сил України на 2024 рік.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Найбільшим переможцем минулого тижня стало ТОВ «Буський Консервний Завод», яке отримало контракт на 4,3 мільярда гривень для постачання продуктів військовим у Харківській і Сумській областях. Фірма належить Олександру Лапшину, пов’язаному кредитними зобов’язаннями зі скандальним бізнесменом Андрієм Гринкевичем, який опинився під слідством ДБР через підозри в розкраданні коштів на поставках одягу для Міноборони.

На другому місці за обсягом укладених контрактів – ТОВ «Міт Пром». Компанія належить до групи бізнесів Тетяни Глиняної, яка раніше опинилася у центрі корупційного скандалу. У бухгалтерки фірми під час обшуку вилучили 4,7 мільйона євро в автомобілі, а донька Глиняної, Ірина Кут, наразі перебуває під слідством у Бельгії за підозрою у відмиванні коштів через торгівлю діамантами.

У повідомленні зазначається, що у 2024 році прозорі та “білі” компанії так і не взяли активної участі в тендерах «Держоператора тилу». Винятком стала лише мережа «Варус», яка навесні отримала невеликий короткостроковий контракт, але згодом припинила співпрацю з цією структурою.

Після завершення укладання всіх угод на постачання харчів для ЗСУ очікується детальний аналіз ситуації. Це дозволить оцінити ступінь домінування старих учасників ринку та перспективи залучення до тендерів прозорих компаній.