За попередніми даними, йдеться про 1 млрд снарядів для реактивних систем залпового вогню “Град”.

Естонія може надати збройним силам України мільйон снарядів і ракет на суму близько 2-3 мільярдів євро. Однак для цього союзники мають віднайти кошти.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав у інтерв’ю виданню Postimees.

Певкур оголосив про можливість Естонії надати таку допомогу на засіданні Контактної групи з питань оборони України, також відомої як група Рамштайна, 19 березня. До групи входять усі країни НАТО та ще 24 країни, включаючи Австралію, Південну Корею та Японію.

За словами міністра, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: боєприпаси, протиповітряна оборона, бронетехніка та радіоелектронна боротьба, яка стала дуже важливою через використання російською армією безпілотників у великих кількостях.

“Що стосується боєприпасів, то фінансування зараз викликає більше занепокоєння, аніж наявність снарядів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. В Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України”, — зазначив міністр.

Певкур додав, що Естонія має можливість швидко закупити для України велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, та доставити їх за два місяці. Водночас естонський міністр не назвав конкретних продавців боєприпасів.

За словами Певкура, Естонія може закупити для військових потреб України 122-мм реактивні снаряди для “Градів”, 122-мм артилерійські снаряди для радянських гаубиць, а також 152-мм і 155-мм снаряди.