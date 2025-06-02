Лідерство та культура в армії: досвід 12-ї та 47-ї бригад

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У новому випуску подкасту «У справах військових» обговорюються ключові аспекти лідерства та токсичності в армійському середовищі. Гостями програми стали Кирило «Масло» Масалітін, головний сержант 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов», та Ігор Хмілевський, військовослужбовець, який займався організацією процесів у 47-й бригаді «Маґура» і тепер працює в сфері цифрових рішень для оборонного сектору.

У ході розмови акцентується увага на мотивації військових, створенні ефективних бізнес-процесів у підрозділах, а також на впливі культури і ідеології на боєздатність військових формувань. Гості підкреслюють важливість рівності між сержантами та офіцерами, адже, на їхню думку, сержант повинен бути на одному рівні з офіцером для забезпечення ефективного управління та командування.

Також обговорюється, як одна негативна особа може вплинути на весь колектив, руйнуючи командний дух і знижуючи боєздатність підрозділу. Кирило «Масло» та Ігор Хмілевський діляться своїм досвідом у формуванні командної культури, яка сприяє відповідальності та взаємоповазі серед військових.

“Лідерство – це не лише посада, а здатність вести за собою, мотивувати і формувати довіру в колективі. Якщо сержант і офіцер не на одному рівні, це призводить до розриву в комунікації і зниження ефективності бойових дій.” – Кирило «Масло» Масалітін

Ведуча подкасту, Любов Галан, співзасновниця «Принципу», сприяє глибокому аналізу проблем та пошуку практичних рішень для покращення військової служби і підвищення боєздатності українських підрозділів.

Цей випуск пропонує слухачам можливість дізнатися більше про виклики та успіхи у військовому середовищі, а також про те, як лідерство і правильна культура можуть позитивно вплинути на армію.