Військовий медик Роман Замрій про мобілізацію та зміни в армії України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Роман Замрій, військовий медик з Хмельниччини, нещодавно пережив мобілізацію після інциденту в Чернівецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі він виконує обов’язки начальника медичної служби в одній з військових частин.

Під час розмови Роман поділився, що в той момент віз пораненого до лікарні, запевняючи, що з ним все буде гаразд. Він також висловив свої наміри покращити ситуацію в армії.

“На даний момент я служу у військовій частині. Конкретно в цю секунду, коли ви до мене дзвоните, везу пораненого в лікарню. Все буде добре з ним. Які мої плани на майбутнє? Я постараюся зробити все можливе, щоб стало краще. Такий в мене план. Якщо те, що я сьогодні побачив від представників і Генерального штабу, і керівництва Збройних сил України, які зі мною зв’язувались, навіть, в СП, те, що вони говорили, те, як вони говорили і те, що вони планують робити, то мені нічого більше не треба, тобто тоді вже все зроблено.” – Роман Замрій

Роман зазначив, що інцидент 4 червня, коли його утримували в Чернівцях, був локальною помилкою, яку можна виправити. Він підкреслив, що його мета – не отримати популярність у соцмережах, а запобігти повторенню подібних випадків.

“Моя ціль – це не лайки і не репости. Я нічого з цього не маю. Моя ціль була просто, щоб це перестало відбуватися. На даний момент, я маю запевнення, що так і буде, вони мені це продемонстрували. Мені хочеться вірити, тому що це моя армія і це моя країна, що вони це змінюють, що так, як було більше не було. І я бачу, що вони щось для цього роблять. Це не глухий кут, а навпаки. Люди, які на високих посадах і, які можуть змінювати ситуацію, планують її змінювати.” – Роман Замрій

Він також підкреслив, що наразі не має наміру судитися з представниками ТЦК та СП, оскільки вірить у позитивні зміни, які вже почалися. Проте, якщо обіцянки не будуть виконані, він готовий звернутися до суду.

“Я впевнений, що ті зміни, які я сьогодні бачив, бо їх вже продемонстрували, сенсу судитися не буде. Я думаю, це все закінчиться. Але якщо це виявиться обманом, а я думаю, що ні, то, звісно, доведеться звертатися до суду. В мене немає бажання когось покарати, в мене немає бажання мстити. Немає в мене такого. В мене є бажання просто, щоб цього не трапилось більше ні з ким. Я не хочу чути від солдат, що вони сиділи в підвалі і, що їм не давали телефона. Я просто не хочу цього більше чути. Я не можу це чути. Є речі, які я не буду поки озвучувати, бо поки щось робиться, треба дати йому шанс.” – Роман Замрій

Роман наголосив, що не бажає звільняти людей, які його утримували, оскільки це не вирішить системні проблеми. Він вважає, що необхідно змінювати саму систему, щоб вона працювала ефективно і країна могла перемагати у війні.

Капітан медичної служби з позивним “Йода”, Роман Замрій, приєднався до війська у 2014 році. Він відслужив три роки в зоні бойових дій на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Після демобілізації через виховання дітей, 4 червня його зупинили на блокпості в Чернівцях, утримували без телефону, їжі та води, а згодом мобілізували та відвезли на полігон.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цю ситуацію, а його представниця в Чернівецькій області направила звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції для з’ясування можливих правопорушень.