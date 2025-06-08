Військовий медик Роман Замрій про мобілізацію та зміни в армії України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Роман Замрій, військовий медик з Хмельниччини, нещодавно пережив мобілізацію після інциденту в Чернівецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі він виконує обов’язки начальника медичної служби в одній з військових частин.
Під час розмови Роман поділився, що в той момент віз пораненого до лікарні, запевняючи, що з ним все буде гаразд. Він також висловив свої наміри покращити ситуацію в армії.
“На даний момент я служу у військовій частині. Конкретно в цю секунду, коли ви до мене дзвоните, везу пораненого в лікарню. Все буде добре з ним. Які мої плани на майбутнє? Я постараюся зробити все можливе, щоб стало краще. Такий в мене план. Якщо те, що я сьогодні побачив від представників і Генерального штабу, і керівництва Збройних сил України, які зі мною зв’язувались, навіть, в СП, те, що вони говорили, те, як вони говорили і те, що вони планують робити, то мені нічого більше не треба, тобто тоді вже все зроблено.”
Роман зазначив, що інцидент 4 червня, коли його утримували в Чернівцях, був локальною помилкою, яку можна виправити. Він підкреслив, що його мета – не отримати популярність у соцмережах, а запобігти повторенню подібних випадків.
“Моя ціль – це не лайки і не репости. Я нічого з цього не маю. Моя ціль була просто, щоб це перестало відбуватися. На даний момент, я маю запевнення, що так і буде, вони мені це продемонстрували. Мені хочеться вірити, тому що це моя армія і це моя країна, що вони це змінюють, що так, як було більше не було. І я бачу, що вони щось для цього роблять. Це не глухий кут, а навпаки. Люди, які на високих посадах і, які можуть змінювати ситуацію, планують її змінювати.”
Він також підкреслив, що наразі не має наміру судитися з представниками ТЦК та СП, оскільки вірить у позитивні зміни, які вже почалися. Проте, якщо обіцянки не будуть виконані, він готовий звернутися до суду.
“Я впевнений, що ті зміни, які я сьогодні бачив, бо їх вже продемонстрували, сенсу судитися не буде. Я думаю, це все закінчиться. Але якщо це виявиться обманом, а я думаю, що ні, то, звісно, доведеться звертатися до суду. В мене немає бажання когось покарати, в мене немає бажання мстити. Немає в мене такого. В мене є бажання просто, щоб цього не трапилось більше ні з ким. Я не хочу чути від солдат, що вони сиділи в підвалі і, що їм не давали телефона. Я просто не хочу цього більше чути. Я не можу це чути. Є речі, які я не буду поки озвучувати, бо поки щось робиться, треба дати йому шанс.”
Роман наголосив, що не бажає звільняти людей, які його утримували, оскільки це не вирішить системні проблеми. Він вважає, що необхідно змінювати саму систему, щоб вона працювала ефективно і країна могла перемагати у війні.
Капітан медичної служби з позивним “Йода”, Роман Замрій, приєднався до війська у 2014 році. Він відслужив три роки в зоні бойових дій на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Після демобілізації через виховання дітей, 4 червня його зупинили на блокпості в Чернівцях, утримували без телефону, їжі та води, а згодом мобілізували та відвезли на полігон.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цю ситуацію, а його представниця в Чернівецькій області направила звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції для з’ясування можливих правопорушень.
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