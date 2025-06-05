Військові застосували силу в Брюховичах через відмову пред’явити документи

Як повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

4 червня у соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як військовослужбовці застосовують силу до чоловіка в Брюховичах. За інформацією Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, цей чоловік відмовився показати свої документи і вдарив одного з військових.

Як повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП, в селищі Брюховичі працювала група оповіщення разом із представником правоохоронних органів.

“Один із чоловіків відмовився пред’явити документи, намагався втекти та вчинив фізичний спротив під час затримання. Він спробував перелізти через паркан і завдав ударів одному з військовослужбовців. У відповідь було застосовано фізичний вплив.” – Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Також у Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці мають право застосовувати силу під час виконання службових обов’язків у разі загрози їхньому життю або здоров’ю, дотримуючись принципу пропорційності.

Попередні дані свідчать, що чоловік не був на військовому обліку, хоча мав право на відстрочку. У зв’язку з цим інцидентом було ініційовано службове розслідування для з’ясування всіх обставин події.