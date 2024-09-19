Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що за підсумками моніторингу окупаційних пабліків виявлено, що російські “наставники” навчали дітей особливостям поводження з автоматом і відпрацьовування стрільби з різних положень.
Загарбники примушують українських дітей носити уніформу і крокувати під триколорними прапорами.
“Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані “патріотичні” рухи на кшталт “Юнармії”, кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське. Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення”, — зауважив Лубінець.
За його словами, мілітаризація є серйозним порушенням прав дитини.
“Закликаю міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ! Зло має бути покаране!” – наголосив Лубінець.
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