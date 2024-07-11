Про це повідомляє пресслужба Мінʼюсту.

Відомство подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова.

Зазначається, що Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає 8-ме місце із статками у розмірі 14,4 млрд доларів США.

Усманову належить медіаресурс “Коммерсант”, який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.

У повідомленні вказано, що Усманов також є засновником Групи “USM” та спільно зі Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським, здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які діють у стратегічних для економіки РФ галузях — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі “Металоінвест” та “Мегафон”.

Проти всіх співвласників також було подано позов до Вищого антикорупційного суду.

Які саме активи збирається конфіскувати Міністерство юстиції, поки що не вказано.