Про це написала у Facebook Інна Богатих, заступниця міністра юстиції.

У повідомленні вона зазначила, що на засіданні в Вищому антикорупційному суді за позовом Мін’юсту до Медведчука та Марченко щодо застосування санкцій у виді стягнення їх активів у дохід держави звучали такі тези представника Медведчука:

«Медведчук В.В. як український політичний діяч, народний депутат, опозиційний політик у своїй діяльності виходив з огляду на свою неодноразово оголошену свою правову і відповідну громадську позицію в засобах масової інформації виходив з того, що він з інтересів України був послідовний у своїй критиці діючої влади, робив все можливе для встановлення миру, єдності, збереження територіальної цілісності держави. Така його позиція призвела до політичного переслідування. Подача позову є продовженням цього політичного переслідування», — йдеться у повідомленні Богатих.

Посадовиця зазначила, що для детального ознайомлення з позицією їх представника можна перейти за відповідним посилання на трансляцію в YouToube.

Також вона нагадала, що Міністерство юстиції подало позов до ВАКС для стягнення в дохід держави рухоме майно:

24 автомобілі,

2 повітряних судна

літак “Gulfstream G650”,

гвинтокрил “Bell-427”,

1 прогулянкове судно (типу “Azimut benetti spa”, назва судна – “Романс 1”).

Також вона додала, що вимагається стягнення і нерухомого майна (понад 20 об’єктів). Йшлося зокрема про корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо), майнові права на 8 торговельних марок, грошові збереження розміром приблизно в 1,9 млн грн.

Також вимагають стягнення понад 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей: годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, залізничний вагон-ресторан з меблями.