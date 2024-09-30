Громадяни, які отримали російський паспорт примусово на тимчасово окупованих територіях, не нестимуть за це відповідальності.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

“Держава-агресор продовжує здійснювати цілеспрямовані та сплановані напади на цивільних громадян та їхнє майно по всій території України, зухвало порушуючи всі норми міжнародного права. Відсутність легітимних органів влади та правосуддя, систематичне нав’язування ворожих наративів і масові порушення прав людини стали новою реальністю, яку рф нав’язала мільйонам українців в умовах тимчасової окупації, замінивши цивілізовані умови життя на тортури”, — йдеться в повідомленні міністерства.

Одним із прикладів, коли особа позбавляється можливості вибору, може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України, яка є одним із численних доказів порушення прав громадян.

“Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку”, — наголосили у відомстві.

Зокрема, серед заходів, яких вживає агресор на підконтрольних йому територіях, — насильницька русифікація громадян, які мають український паспорт.

“Максимальних страждань Росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство. Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій”, — ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що насильницька паспортизація незаконна і не визнається в Україні та у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права та є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.