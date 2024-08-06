Про це повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер, повідомляє Голос Америки.

Батлер наголошує, що Лазаренка було засуджено у суді Північного округу Каліфорнії в Сан Франциско, де він відбув покарання близько 6 років у в’язниці, водночас обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренка було визнано винним, був значно вужчим за обвинувачення, які знаходяться в юрисдикції Міністерства юстиції США.

“Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад 200 мільйонів доларів. Це багато грошей і багато чутливих питань”, – зазначила Батлер.

Нагадуємо, Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія. Він отримав остаточний вердикт суду у США у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні 22,85 мільйонів доларів і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми. На волю він вийшов у 2012 році. Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи. З викрадених Лазаренком грошей Україна отримала 6,5 млн доларів від Швейцарії.

Справа, про яку говорить Батлер стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад 200 мільйонів доларів Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси стосовно цих грошей тривають вже близько 20 років.