Відтепер на порталі ЄДР знову можна шукати інформацію в реєстрі, формувати витяги, отримувати результати адмінпослуг та інше.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

“Відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. На порталі знову доступні: безкоштовний пошук інформації в реєстрі; формування витягів; отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу; доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу”, — йдеться у повідомленні.

В Мінʼюсті запевнили, що фахівці ДП “НАІС” (“Національні інформаційні системи”) спільно з Кібердепартаментом СБУ, Держспецзв’язком та Кіберполіцією продовжать працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати користувачам безперебійний доступ до державних послуг.

Нагадаємо, 9 січня знову запрацював Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Як ми повідомляли раніше, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.