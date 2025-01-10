Про це повідомляє Міністерство юстиції.
“Відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. На порталі знову доступні: безкоштовний пошук інформації в реєстрі; формування витягів; отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу; доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу”, — йдеться у повідомленні.
В Мінʼюсті запевнили, що фахівці ДП “НАІС” (“Національні інформаційні системи”) спільно з Кібердепартаментом СБУ, Держспецзв’язком та Кіберполіцією продовжать працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати користувачам безперебійний доступ до державних послуг.
Нагадаємо, 9 січня знову запрацював Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Як ми повідомляли раніше, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.
- Міністерство юстиції відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ
- Кібератака на реєстри Мін’юсту: депутат Ради назвав ймовірні причини
- У Держспецзв’язку наразі не підтвердили витік інформації після кібератаки Росії, — Стефанішина