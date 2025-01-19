Ще чверть століття тому кліматична зима в Україні наступала практично за календарем, але тепер через глобальне потепління вона майже зникла. Зокрема у Києві третій рік поспіль не фіксують кліматичної зими, яка проявляється у тому, що середньодобова температура повітря падає нижче 0°C і стабільно утримується на цій позначці.

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, упродовж 2022-2024 років кліматична зима в столиці України не фіксувалася. Тобто в ці роки середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0°C.

Зокрема, за словами завідувачки лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлани Краковської, за останні 60 років підвищення середньої температури на території України відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі.

“Ми випереджаємо навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 роки становила 0,41 градуса за десять років, а в Європі — 0,34 градуса. Причому основне потепління відбувається насамперед у зимовий період”, — наголосила науковиця.

Як зазначила Краковська, зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів. На тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру, але це теж прояви зміни клімату.

“Через глобальне потепління клімат став “розхитаним” і непередбачуваним, відхилення від норм значно збільшуються. Тобто на тлі безсніжної зими можуть траплятися аномальні погодні явища, коли тепла плюсова температура за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики”, — пояснює Краковська.

У Міндовкілля наголосили на важливості “снігової подушки” для багатьох екосистем — це і захист від морозів рослин, і як укриття для тварин. До того ж дефіцит снігу знижує врожайність багатьох сільськогосподарських культур.